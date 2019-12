POS-KUPANG.COM - Foto Mesra Luna Maya dengan Lelaki Jepang Beredar, Balas Ariel NOAH - Lania Fira?

Beberapa waktu lalu publik sempat dibuat heboh dengan foto mesra Ariel NOAH dengan artis muda Lania Fira.

Seolah tak mau kalah, kali ini foto mesra Luna Maya dengan Ryochin, lelaki Jepang juga menggegerkan publik dunia maya.

Mantan kekasih Ariel NOAH ini tertangkap kamera duduk berdua bersama pria yang dikabarkan dekat dengannya, Ryochin.

Momen tersebut langsung dibagikan oleh Ryochin melalui akun Instagram @ryochin424.

Akun @ryochin mengunggah foto bersama Luna Maya pada Senin (30/12/2019).

Diketahui, Luna Maya dan Ryochin memang sedang menghadiri pesta pernikahan sahabatnya, Wonjin.

Keduannya mendapatkan undangan saat mereka sedang berlibur ke Jepang bersama.

Bahkan Ryochin sempat menuliskan mereka akan segera bertemu kembali di Yunani.

"See u soon in (lambang bendera Yunani dan emoji cincin)," tulis akun @ryochin424.

Ryochin menulis komentar pada postingan Luna Maya (Instagram @lunamaya)

Benar saja, hari ini mereka bertemu untuk mendatangi resepsi pernikahan Wonjin Seo di Yunani.

Luna Maya telah membagikan momen dirinya mengenakann gaun cokelat untuk datang ke pernikahan temannya tersebut.