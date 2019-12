Ucapan Selamat Tahun Baru 2020 Bahasa Inggris Lengkap Artinya, Share via Facebook, Instagram, WA

POS-KUPANG.COM - Tak sedikit juga yang membagikan kata mutiara dan ucapan Selamat Tahun Baru 2020.

Ucapan Selamat Tahun Baru 2020 biasanya dikirimkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp ataupun Twitter.

Happy New Year (mypostcard)

Dihimpun Tribunnewswiki.com dari berbagai sumber pada Senin (30/12/2019), berikut kumpulan ucapan Selamat Tahun baru 2020 yang cocok untuk dikirim di media sosial.

1. Wish you joy, peace, love, happiness around the world. Let’s Celebrate! Happy New Year.

(Semoga kamu bahagia, damai, dan mendapatkan kebahagiaan serta cinta di seluruh dunia. Mari rayakan! Selamat Tahun Baru)

2. Esok merupakan halaman pertama yang kosong dari lembaran kehidupan yang berisi 365 halaman. Tulislah goresan tinta kisah yang bermakna dengan warna kebaikan dan cinta. Happy New Year.

3. In this New Year….. may good luck and good fortune always be with you!

(Di Tahun Baru ini ..... semoga sukses dan keberuntungan selalu menyertai Anda!)

4. Let’s the coming year be a glorious one that rewards all your future endeavors with success. Happy New Year.

(Mari menyabut tahun yang akan datang dengan gemilang dan menghargai upaya Anda untuk masa depan yang sukses. Selamat Tahun Baru.)

5. In the New Year, never forget to thank your past years because they enabled you to reach today! Without the stairs of the past, you cannot arrive at the future.