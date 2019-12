Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2020 Bahasa Inggris & Indonesia, Cocok Update Status FB, WA & IG

Selamat 2020! Saya berharap tahun baru Anda penuh dengan kemakmuran, kegembiraan, dan kepuasan.

2. Happy 2020! I wish you a beautiful, magical new year!

Selamat 2020! Semoga tahun baru Anda sangat indah dan penuh kejutan!

Happy New Year (Freepik)

3. Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.

Semoga tahun baru Anda penuh dengan berkat cinta, kegembiraan, kehangatan, dan tawa.

4. Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year!

Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan sukses di tahun mendatang. Selamat Tahun Baru!

Happy New Year and Merry Christmas (Freepik)

5. Happy New Year. May the New Year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.

Selamat Tahun Baru. Semoga di Tahun Baru ini memberikan Anda kehangatan cinta, dan cahaya untuk memandu jalan Anda menuju tujuan yang positif.

6. As the new year renews all the happiness and good tidings, hope the joyful spirit keeps glowing in the your heart forever! Happy New Year!