POS-KUPANG.COM--Perhatikan 5 Hal Ini Bila Para Wanita Yang Hamil Muda Traveling

Akhir tahun saatnya merencanakan liburan bersama pasangan. Bepergian ketika sedang hamil tentu menjadi tantangan baru bagi ibu muda. Khawatir rasa eneg mengganggu dan nutrisi tidak tercukupi ketika liburan.

Tenang saja, selama mengikuti 5 saran di bawah ini, Anda bisa berkeliling bebas menikmati waktu luang bersama suami dan si jabang bayi.

Lakukan peregangan setiap 90 menit

Penting bagi ibu hamil untuk terus merasa nyaman. Biasanya wanita yang sedang hamil rentan mengalami pembengkakan dan kram, karena terlalu lama berada di posisi duduk, entah itu ketika di dalam pesawat atau perjalanan darat.

Anda bisa mengatasinya dengan melakukan peregangan minimal setiap 90 menit sekali. Ketika di pesawat, pastikan juga memilih tempat duduk di dekat toilet atau dekat dengan lorong yang memudahkan Anda untuk jalan-jalan.

Pastikan rumah makan benar-benar bersih

Penting bagi ibu hamil memperhatikan kebersihan makanan yang dipilih. Berdasarkan penelitian New York University School of Medicine di New York City, penyakit gangguan pencernaan sering mengganggu.

Berkumpulnya bakteri, virus, atau parasit dalam makanan, dapat memicu ibu hamil mengalami keracunan. Bakteri salmonella, misalnya, bisa masuk melalui telur, daging sapi, daging unggas, buah-buahan, dan air atau susu yang terkontaminasi.