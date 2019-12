TRIBUN WIKI: Hotel On the Rock Kupang Tawarkan "Sparkling New Year Eve"

TRIBUN WIKI: Hotel On The Rock Kota Kupang Tawarkan "Sparkling New Year Eve"

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Menyambut tahun baru 2020 Hotel On The Rock Kota Kupang by Prasanthi mempunyai penawaran terbaik. Pas acara penutupan tahun tersebut masyarakat NTT atapun tamu dari luar bisa merayakan pesta tahun baru yang dikemas dengan tema "Sparkling New Year Eve".

Hotel yang mempunyai view indah ini menawarkan paket kamar mulai dari Rp 777.000net/kamar/malam untuk menginap pada 31 Desember 2019 berlaku untuk seluruh tipe kamar sesuai dengan ketersediaan.

• Rayakan Pesta Tahun Baru di Swiss-belinn Kristal Hotel Kupang Hanya Rp 50 Ribu

Paket ini sudah termasuk sarapan pagi untuk dua orang, paket dinner BBQ untuk dua orang dan juga berkesempatan mengikuti acara New Year Party Count Down.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Jumat (27/12/2019), mengatakan banyak kesempatan meraih banyak hadiah menarik pada saat acara berlangsung.

• Beli Mobil Suzuki Bulan Ini, Dapatkan Paket Gemilang Akhir Tahun

Acara dimeriahkan dengan banyak hadiah menarik, Live Band Perform, Stand Up Comedy, dan BBQ all you can eat di Terrace Pala Restaurant Sea View. Acara tersebut dimulai jam 20.00 - selesai.

Selain itu ada juga paket untuk Dinner BBQ Rp 125.000net per orang.

"Bagi masyarakat kota Kupang yang belum ada rencana Tahun Baru di Kupang mau kemana ??? Langsung aja Reservasi sekarang yah. Bisa melalui Telp. +62380 - 8586100 atau WA +62813-3944-4668. Syarat dan Ketentuan berlaku," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)