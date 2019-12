Penampilan Syahrini Saat Ketemu Keluarga Reino Barack Pertama Kali Jadi Sorotan, Incess Lakukan ini

POS-KUPANG.COM - Foto masa lalu Syahrini saat dikenalkan keluarga Reino Barack diposting saat liburan di London.

Nah, dilansir dari akun instagram @princessyahrini, terlihat Syahrini sedang asyik berlibur di London.

Meski begitu, Syahrini justru unggah penampilannya saat berada di Jepang ketika dirinya diperkenalkan dengan keluarga Reino Barack.

"1 year ago...When in Japan December 2018, first time to be introduced to my husband's family, MasyaAllah," tulis akun instagram Syahrini.