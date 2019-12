Motor Kawasaki New Ninja ZX-10 R Kapasitas 1.000 CC Dibanderol Rp 489,9 Juta, Keunggulannya

Kawasaki New Ninja ZX-10 R berkapasitas mesin 1.000 CC.

POS KUPANG.COM-- - Penggemar motor besar di Surabaya dan Jawa Timur umumnya kini dapat membeli Kawasaki New Ninja ZX-10 R.

Motor dengan kapasitas mesin 1.000 CC ini dikenalkan pertama kali pada ajang GIIAS 2019.

James Alexander, area Sales Marketing Manager PT Surapita Unitrans, menjelaskan, perubahan pada New Ninja ZX-10R dari pendahulunya terutama pada performa mesinnya.

Puncak horsepower New Ninja ini lebih tinggi, yaitu 203 PS. Peningkatan dari pendahulunya ini mengubah kurva torsi yang dulunya datar. Motor ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 998 cm3 berpendingin cair, 4 cylinder in-Line Four.

New Ninja ZX-10R dilengakapi dengan teknologi dari World Superbike seperti Finger follower valve actuation, High-lift cams, KQS Quick Shifter 2-way up & down.

Untuk memarkir New Ninja ini dirumah bisa juga menggunakan program Zero % Magic dengan sejumlah benefitnya.

“Seperti bunga cicilan 0 persen, tanpa survei dan konsumen dimudahkan dalam pemilihan warna di mana saja, konsumen sangat dimudahkan dalam pembelian Kawasaki, tentunya dengan barang yang tersedia,” pungkasnya.

