MKDT XRandom Juarai Turnamen PUBG yang Digelar Cellular World

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Cellular World, Samsung dan Telkomsel menggelar turnamen PUBG dengan hadiah terbesar di Kota Kupang, yakni total senilai Rp13 juta.

Kegiatan berlangsung pada Jumat lalu, dengan peserta sebanyak 46 tim, dimana satu tim beranggotakan empat orang.Turnamen PUBG Cellular World dimulai dari pukul 16.00 wita dan selesai sampai dengan pukul 23.45 wita.

Marketing Manager Cellular World, Gede Wirakusuma, di Kupang, Minggu (15/12/2019), mengatakan tur

namen ini dilaksanakan oleh Cellular World dalam rangka Ulang Tahun pertama, dimana Toko Cellular World merupakan toko retail terbesar saat ini di Kota Kupang.

Cellular World Kupang merupakan cabang ke-4 dari brand Cellular World di Balim yang dibuka pada 12 Desember 2018 tahun lalu.

"Turnamen seperti ini akan dilakukan lebih sering dan akan dibuat lagi dengan hadiah yang lebih besar lagi. Jadi ditunggu saja buat kejutan yang dilakukan oleh Cellular World kedepan nya," tuturnya.

Gede menyampaikan toko ponsel dan smartphone yang berbasis retail terbesar di Bali, yang telah berdiri sejak tahun 2007 dan memiliki pengalaman retail di bidang ini selama lebih dari 12 tahun.

Mengenai Cellular World, Gede menjelaskan, Cellular World Teuku Umar memiliki luas melebihi 1.000 meter persegi dan outlet dua lainnnya berada di jalan Gatot Subroto No 60 Denpasar-Bali dengan luas 600 meter persegi.

"Cellular World Gatsu berdiri sejak tahun 2012 dan dimana outlet ketiga berada di Gianyar yaitu Cellular World Express yang berdiri sejak Juni 2018 dengan alamat di Jalan By Pass Dharma Giri No. 60. Gianyar dan outlet ke 4 kami Cellular World Kupang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 60 Kuanino Kupang NTT. Kami menjual semua jenis ponsel dan berbagai macam aksesoris dan fasilitas untuk konsumen untuk menjamin kepuasan pelanggan dibidang ponsel, smartphones dan gadget," ujarnya.

Fasilitas Cellular World meeliputi : Service Center, mainan anak-anak, parkir yang luas, aksessoris ponsel terlengkap, valet parker dan juga sales yang handal untuk bisa memenuhi semua kebutuhan gadget dan smartphone," terangnya.

Juara Pemenang Hadiah

Juara 1 MKDT XRandom Rp5 juta

Juara 2 NS Slow Rp4 juta

Juara 3 Oni Red Rp3 juta

(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)