PLN Berhasil Listriki Pulau Ternate, Pulau Treweng dan Desa Tribur





POS-KUPANG.COM | KUPANG -- PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT Resmikan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Acara peresmian berlangsung di Desa Ternate Pulau Ternate, Kecamatan Alor Barat, Kabupaten Alor.

Peresmian tersebut dihadiri Bupati Alor Amon Djobo dan didampingi oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Ignatius Rendroyoko beserta jajaran Management PLN UIW NTT, pada Senin (9/12/2019).

Tiga PLTS yang diresmikan tersebar di tiga Pulau di Kabupaten Alor yakni Pulau Ternate dengan kapasitas daya 280 kWp, PLTS di Pulau Treweng 110 kWp dan Desa Tribur 250 kWp. Dengan adanya Tiga PLTS ini dapat memfasilitasi kebutuhan listrik untuk 1.076 pelanggan baru.

Dalam sambutannya, melalui rilis yang diperoleh Plt Manager Komunikasi PLN UIW NTT, Margaretha Yupukhoni, Selasa (10/12/2019) Bupati Alor menyampaikan pentingnya listrik bagi kemajuan kehidupan masyarakat terutama dibidang ekonomi, sosial, pendidikan dan pembangunan daerah.

“Alor merupakan daerah kepulauan dimana salah satu pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ternate dengan jumlah penduduk sekitar 1000 penduduk, Luar biasa PLN telah memberikan listrik kepada seluruh masyarakat di Ternate. Apa saja yang telah diberikan PLN harus kita jaga dan kita pelihara sehingga dapat dinikmati tidak hanya 1 atau 2 tahun tetapi secara terus menerus," tuturnya.

Sekali lagi ia mewakili masyarakat dan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada PLN karena telah memberikan perhatian kepada masyarakat di kepulauan terpencil ini, sehingga masjid sudah bisa menyala, rumah - rumah sudah bisa menyala dan tempat - tempat tenun sudah bisa menyala.

Peresmian 3 PLTS ini adalah salah satu wujud nyata PLN mengambil bagian dalam mendukung peningkatan infrastruktur kelistrikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Senada dengan hal tersebut, General Manager PLN UIW NTT menyampaikan PLN akan terus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau, salah satunya yakni peningkatan RE NTT hal ini dilakukan guna mendorong perekonomian dan kehidupan sosial di wilayah tersebut.

"Suatu Kebanggan dan kebahagiaan bagi kami untuk bisa senantiasa hadir di tengah - tengah masyarakat karna salah satu tugas PLN adalah membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik, kami juga ucapkan banyak terimakasih kepada bapak Bupati atas dukungannya sehingga PLN bisa membangun pembangkit tenaga listrik untuk masyarakat di Desa Ternate ini. Semoga bapak Ibu masyarakat di desa Ternate dapat memanfaatkan instalasi ini dengan baik supaya lebih produktif dan anak - anak bisa belajar dengan lebih baik di malam hari. Kami harap kedepannya bisa bersama sama dengan bapak Bupati untuk melistriki daerah - daerah yang belum berlistrik di Kabupaten Alor," terangnya.

Tidak hanya meresmikan PLTS, PLN melalui Program One Man One Hope memberikan bantuan sambung listrik gratis kepada 14 masyarakat di Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. One Man One Hope sendiri adalah program donasi sukarela dari Pegawai PLN untuk berkontribusi dalam meningkatkan RE.

Sementara itu Kepala Desa Ternate, Rahman Kasim mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada PLN atas bantuan PLTS yang telah diberikan.

• Penumpang Rute Kupang-Tambolaka Nam Air Mulai Bergerak Naik

• Rasakan Manfaat Bawang Merah Yang Dioleskan Bagian Leher Sebelum Tidur, Cobain !

Warga berjanji akan turut menjaga PLTS komunal serta memanfaatkan listrik dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa perubahan yang lebih baik terutama untuk kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Selain 3 PLTS di Kabupaten Alor, sebelumnya PLN telah meresmikan 6 PLTS, diantaranya 5 PLTS bersama kementerian BUMN yaitu di Kabupaten Manggarai Barat yakni Desa Pasir Putih, Desa Seraya Meranu, dan Desa Batu Tiga, PLTS di Desa Nuca Molas, Kabupaten Manggarai, dan PLTS di Pulau Usulanu, Kabupaten Rote Ndao.

Lalu 1 di Kabupaten Sikka bersama Bupati sikka di Pulau Koja doi.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)