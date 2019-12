Salah satu room On the Rock Hotel Kupang

Liburan Natal dan Tahun Baru, Sejumlah Kamar Hotel di Kota Kupang Mulai Dipesan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, sejumlah hotel di Kota Kupang mulai ramai menerima pesanan kamar. Pesanan kamar mulai ramai dipesan sejak awal Desember.

Hal tersebut dirasakan Hotel On The Rock yang beralamat di Jalan Timor Raya No. 2, Kelapa Lima, Kupang. Kapasitas kamar di hotel bintang 4 ini sebanyak 84 kamar dan beberapa kamar sudah mulai dipesan. Pemesanan kamar berkaitan dengan beberapa promo menarik yang diberikan, antara lain Light of Hope, Hope for Christmas, dan Sparkling New Year Eve. Itu sudah dipesan, ada tamu yang langsung deposit, ada yang bayar lunas juga," ungkap Kiky Berek selaku Public Relation Hotel On The Rock.

• Djoko Lestari: Kasus Anggota TNI Bacok Polisi di Pamekasan karena Masalah Pribadi Bukan Institusi

Kamar yang ditawarkan untuk promo Light of Hope dipatok tarif dari Rp 500 ribu per malam untuk tipe kamar superior. Pemesanan kamar berlaku sejak tanggal 1 hingga 30 Desember 2019. Kamar yang sudah terpesan sekitar 30-40an kamar. Sedangkan untuk promo Home for Christmas, kamar ditawarkan dengan tarif mulai dari Rp 465 ribu per malam yang berlaku dari 24-26 Desember 2019.

• Betrand Peto Terus Dinyinyir Netizen, Begini Tanggapan Ruben Onsu

Sekitar 7 hingga 10 kamar telah dipesan untuk promo tersebut. Sementara itu, kamar yang telah terpesan untuk promo Sparkling New Year Eve sudah sebanyak 20-30 kamar.

Untuk semua promo, tipe kamar yang diberikan adalah tipe Superior yang bisa dilakukan peningkatan tipe kamar sesuai permintaan tamu dengan tambahan biaya. Kiki mengaku, cek-in biasa dilakukan oleh tamu satu hari sebelumnya.

Pemesanan kamar menjelang natal dan tahun baru juga sementara berjalan di Hotel Sotis yang beralamat di Jalan Timor Raya KM 3, Pasir Panjang, Kupang. Theo Udju Wadu selaku Sales Executive mengungkapkan, pihaknya memasang target pemesanan kamar saat promo natal dan tahun baru di atas 50 persen.

Namun tren pemesanan kamar di Hotel Sotis akan meningkat pada tahun baru. Saat natal, tamu akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga sehingga kamar akan terjual seluruhnya saat akhir tahun. "Kita sampai tolak tamu," tandasnya.

Terhitung hingga hari ini, baru 5 kamar yang sudah terpesan di Hotel Sotis untuk tanggal 24 Desember yang terdiri dari 1 kamar tipe deluxe dan 4 kamar tipe premier. Untuk tanggal 25 Desember, terhitung 3 kamar terjual dengan 2 kamar tipe deluxe dan 1 kamar tipe premier. Sedangkan untuk tanggal 26 Desember, Theo mengaku belum ada reservasi. Tipe kamar yang diminati oleh tamu ialah kamar dengan pemandangan menghadap laut.

Tak berbeda dengan dua hotel lainnya, kamar di Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang juga sudah mulai dipesan. Kapasitas kamar yang disiapkan oleh manajemen hotel untuk tahun baru sebanyak 135 kamar dan yang sudah terpesan sebanyak 30 kamar. "Rata-rata tamu akan cek-in pada tanggal 31 Desember. Tapi kalau dipesan sudah mulai dari tanggal 9 kemarin, ramai, soalnya kamar cepat habis," jelas Bernadeth Helena Ayuningrum selaku Public Relation Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang. Helen yakin semua kamar akan terpenuhi di tahun baru nanti.

Sementara itu, berdasarkan data yang didapat dari Frengky Bola selaku Sales Executive Hotel Sahid T-more Kupang, presentase tingkat hunian kamar sudah mencapai 81,21 persen dari total keseluruhan kamar sebanyak 99 kamar. Pemesanan kamar terbesar pada kamar tipe Deluxe yang mencapai 62 persen, diikuti Grand Deluxe 25 persen, Superior 10 persen, dan Suite 3 persen.

Frengky menambahkan, secara segmentasi pasar, kunjungan tamu individual berasal dari luar Kota Kupang, sedangkan tamu grup berasal dari Kota Kupang.

"Jumlah kunjungan Bulan November-Desember dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan 5 persen," pungkas Frengky. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Fransiska Mariana)