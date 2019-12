Ini tawaran beasiswa S1 dan S2 di Sciences Po Perancis lengkap dengan tunjangan hidup, berminat?

POS-KUPANG.COM - Kamu punya cita-cita kuliah di Prancis dan juga sedang mencari beasiswa kuliah di Prancis. Beasiswa Emile-Boutmy di Sciences Po, Perancis 2019, bisa kamu coba nih.

Universitas yang terletak di jantung kota Paris, menyediakan beasiswa S1 dan S2 bagi pelajar di luar Uni Eropa yang dibuka setiap tahun.

Beasiswa ini disediakan melalui skema Emile-Boutmy Scholarship yang targetnya merupakan siswa yang ingin melanjutkan kuliah /mahasiswa internasional berprestasi yang berminat melanjutkan pendidikannya di Sciences Po Prancis.

Pilihan jurusan

Jurusan tersebut tergabung dalam beberapa departement, di antaranya :

Department of Economics

Department of History

Department of Political Science

Department of Sociology

Departement of Law School dan lainnya.

Cakupan Beasiswa

A. Beasiswa S1 di Sciences Po berupa:

Biaya kuliah 7.300 per tahun selama tiga tahun serta bantuan biaya hidup sebesar 5.000 per tahun.