Ustadz Yusuf Mansur dan TGB Diledek Al Habsy, Lakukan Pertemuan Bicarakan Ormas Ini, Membalas?

Ustadz Yusuf Mansur dan TGB Diledek Ustaz Al Habsy, Lakukan Pertemuan Bicarakan Tentang Ormas Ini, Hendak Membalas?

POS-KUPANG.COM - Ustadz Yusuf Mansur duduk satu meja dengan Tuan Guru Bajang ( TGB). Keduanya duduk 'empat mata' di sebuah tempat yang santai.

Pertemuan Ustadz Yusuf Mansur dan TGB ini berlangsung sekira satu jam.

Tak banyak tahu apa isi pembicaraan dua tokoh ulama Islam yang pada Pilpres 2019 lalu menjadi pendukung pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin ini.

Pertemuan selama satu jam tersebut diunggah dalam akun Instagram @yusufmansurnew.

Ya Ustadz Yusuf Mansur mengibaratkan pertemuan selama satu jam dengan TGB itu seperti kuliah S1 penuh.

Berikut isi unggahan Ustadz Yusuf Mansur seusai bertemu empat mata dengan TGB:

Bertemu samudera ilmu. Duduk 1 jam, kayak kuliah full S1 penuh. Kharisma, keteduhan, wibawa, ketenangan, memancar banget.

.

.

Dan perutnya, rata. Hiks...

.

.

Saya?

.

.

2019 tinggal itung ari, dah mau abis. Mana #2019Sikspek?

.

.

Lembaga beliau, Nahdlatul Watan. Disingkat NW, adalah bukan hanya lembaga tua... Didirikan 1953. Tp jg terbesar di NTB. Berkah Tuan Guru Pancor dan Tuan Tuan Guru orang2 tua dan kakek buyut TGB.

.

.

Lembaga pendidikan dari tingkat dasar banget sd perguruan tinggi, di pusatnya sana, lbh krg 17rban santri. Subhaanallaah.

.

.

Maka saat NW, berkenan kerjasama dg DQ, dalam ngebesut program2 tahfizh di seluruh nusantara, buat DQ, kayak guru lagi nuntun muridnya. Berkah alim ulama pendiri dan penerus NW, biar nempel juga ke DQ.

.

.

TGB, yang ademer than me... Kalemer than me... Woleser than me... Santuyer than me... Jd sosok sahabat, abang, dan juga guru buat saya dan DQ.

.

.

Bismillaah. Semoga TGB yg jg Haafizh Qur'an, bs ikut bener2 ngampu program2 tahfizh di seluruh negeri dan manca negara. Agar al Qur'an dg izin Allah, memberkahi bumi Indonesia, thd apa2 dan siapa2 yg ada di dalamnya, dan yg trhubung dg nya. Juga bagi semesta raya. Hingga akhir zaman. Aamiin.

.

.

Dan mhn doa u/ beliau, dan semua guru, di seluruh tanah air... Tanpa terkecuali.... Semua guru. Semua. Berikut orang2 tua para guru, gurunya para guru, dan turunan2 hingga akhir zaman. Agar juga cahaya para guru, menambah cahaya al Qur'an buat negeri Indonesia dan dunia.

.

.

Aaamiin.

.

.

Met al Mulk...

Sementara TGB sendiri menyatakan, pertemuan dia dengan Ustadz Yusuf Mansur mendiskusikan berbagai hal.

Di antaranya, moderasi Islam, menjaga keteduhan negeri, merawat silaturahim bangsa, memperkuat pemberdayaan umat, dan Nahdlatul Wathan-Darul Quran.