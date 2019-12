TRIBUN WIKI -- On the Rock Hotel Tawarkan Promo Kamar Hanya Rp 500 ribu

ROOM -- Salah satu room di On the Rock Hotel. Area lampiran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bulan ini mengusung tema "Light of Hope" On the Rock Hotel Kupang menawarkan promo kamar. Kamar yang ditawarkan saat ini mulai dari Rp 500.000net/kamar/malam.

Paket spesial ini sudah termasuk sarapan pagi untuk dua orang, makan malam spesial menu "Ikan Bumbu Kemangi" untuk dua orang dan juga gratis penggunaan fasilitas hotel seperti kolam renang, bisnis center dan pusat kebugaran.

Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Kamis (5/12/2019), mengatakan promo kamar ini berlaku untuk kamar Superior Twin Bed City View. Selama Desember dan promo ini tidak berlaku pada 25 Desember dan 31 Desember 2019.

"Promo ini bersifat terbatas setiap harinya sesuai dengan ketersediaan kamar yang ada di Hotel On The Rock by Prasanthi, jadi jangan tunggu lama, dan harus pikir dua kali untuk berliburan di Kupang Desember," tuturnya.

Kata Kiky, hanya Hotel On The Rock by Prasanthi yang berani untuk memberikan tawaran terbaik untuk tamu yang datang ke Kupang yang tak terlupakan karena pemandangan hotel yang berada dipesisir pantai Kelapa Lima.(*)