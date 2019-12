SMK-PP Negeri Kupang Pamerkan Produk Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian di The East

POS KUPANG.COM, KUPANG ---Pada Kamis (05/12/19), SMK-PP Negeri Kupang turut berpartisipasi dalam The East yang diadakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari.

The East Eastern Indonesia Millenial Innovation merupakan acara yang didalamnya terdapat kegiatan seminar, pameran inovasi produk PWMP dan mitra, dan perlombaan seperti lomba debat, menggambar dan mewarnai, stand up comedy, serta vlog.

Kegiatan ini bertemakan “East Indonesia Millenial are able to compete for export” yang berarti generasi Indonesia milenial sanggup berkompetisi untuk ekspor. The East ini diadakan pada 5 – 7 Desember 2019 di Kampus Polbangtan Manokwari, tepatnya di Papua Barat.

Pada perhelatan ini, SMK-PP Negeri Kupang mengirimkan tim yang beranggotakan 3 perwakilan yakni Luh Made Destriyana, Made Dedi Agustinus dan Rio Johannes. Produk yang dibawa ialah abon ayam, teh daun kelor dan sambal lu’at. Produk tersebut merupakan karya dari kelompok PWMP (Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian) SMK-PP Negeri Kupang. PWMP sendiri merupakan program Kementerian Pertanian yang memberikan bantuan modal usaha pada wirausaha muda di bidang pertanian.

Kepala SMK-PP Negeri Kupang, Ir. Stepanus Bulu, MP, menjelaskan bahwa visi SMK-PP Negeri Kupang ialah untuk menghasilkan job creator. “Melalui pameran-pameran ini diharapkan siswa-siswi SMK-PP Negeri Kupang dapat terus semangat berkarya dan berwirausaha”, tutur beliau. “Sebab wilayah Indonesia Timur punya banyak komoditas berpotensi ekspor yang harus terus dikembangkan”*)