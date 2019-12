Jelang Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam dan daging ayam di Kota Kupang naik

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menjelang hari raya Natal dan tahun baru 2020 harga telur ayam dan daging ayam di Kota Kupang naik, Kamis (5/12/2019).

Kenaikan harga telur dan daging ayam tersebut menurut para pedagang di Pasar Oeba, Oebobo dan Pasar Kasih Naikoten sejak dua hari lalu.

Harga telur ayam per papan naik dari 55 ribu menjadi 60 per papan, demikian juga harga daging ayam naik dari 55 ribu menjadi 60 ribu hingga 65 ribu per ekor.

Sejumlah pedagang kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (5/12/2019) mengaku harga dari distributor naik.

"Kami terpaksa naikan harga telur karena harga dari distributor memang naik," ungkap salah seorang pedagang di pasar Kasih Naikoten.

Dia katakan, kemungkinan harga telur akan naik lagi mencapai 65 ribu hingga 70 ribu per papan seminggu menjelang hari raya Natal.

"Kita lihat pengalaman beberapa tahun lalu, kalau mau dekat natal atau tahun baru pasti naik," katanya.

Menurutnya ia tidak takut pembeli berkurang sebab permintaan pembeli jelang hari rata-rata meningkat kendati harga telur meningkat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)