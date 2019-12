Herman Man Blusukan di Pasar Kasih Naikoten, Apa Saja Temuannya?

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2020, Wakil Wali Kota Kupang Herman Man menyambangi para pedagang di Pasar Kasih Naikoten, Kota Kupang, Kamis (5/12/2019).

Selain memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Kasih, Herman juga memantau kondisi pasar dan penataan pasar tersebut.

Mengenakan jas motif daerah Nusa Tenggara Timur, Herman didampingi pihak Bank Indonesia, OJK, Dinas Perindag, Satpol PP, Lurah Naikoten menyusuri Pasar Kasih mulai dari ex Kantor Harian Pos Kupang.

Saat di area parkir kendaraan roda dua dan empat, Herman berhenti sejenak mengamati air yang tergenang di lokasi parkir dan ruas jalan menuju lokasi parkir.

Kepada Lurah Naikoten, Herman katakan, ruas jalan menuju lokasi parkir harus dibenahi. "Ini bisa jadi sumber kecelakaan kalau tidak dibuat dengan baik," katanya.

Selanjutnya Herman bertanya, "Kalau hujan ke mana air mengalir, karena ini ada air tergenang di sini (lokasi parkir)," katanya. Kepada Herman Lurah Naikoten, jelaskan, air hujan atau limbah cair dari pasar Kasih mengalir ke drainase di Jl. El Tari Kupang.

Herman lalu menyapa para pedagang dan menanyakan harga barang. Pedagang pertama yang ia tanyai yakni pedagang telur. "Berapa harga telur satu papan," tanya Herman.

Pedagang yang disambangi Herman pun tampak gugup menjawab pertanyaan Herman. "Baru dua hari ini naik pak dari 55 ribu per papan, menjadi 60 ribu per papan," kata pedagang.

Herman lalu berpindah ke pedagang jagung dan kacang. Kepada Herman pedagang menjelaskan, harga jagung masih stabil yakni 20 ribu per kg, kacang merah 18 ribu per kg, kacang tanah 25 ribu hingga 30 per kg.