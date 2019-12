Danramil dan Babinsa Diminta Tingkatkan Komunikasi Efektif dengan Aparat Pemerintah

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Danramil dan Babinsa sebagai satuan koordinasi wilayah (Satkowil) diminta untuk terus meningkatkan sistem dan komunikasi efektif dengan aparat pemerintah di wilayahnya. Hal ini harus dilakukan untuk membantu pemerintah dalam penanganan berbagai permasalahan di masyarakat.

Hal ini disampaikan Komandan Kodim 1604 Kupang Kol Arh I Made Kusuma Dhyana Graha SIP, saat membuka acara Apel Danramil dan Babinsa Tersebar Kodim 1604 di Aula Serbaguna Kodim Kupang pada Rabu (4/12/2019) pagi.

Menurutnya, Satkowil perlu upaya meningkatkan kemampuan apkowil dalam rangka deteksi dini dan dan segah dini berbagai persoalan masyarakat. Permasalahan tersebut, katanya, seperti separatisme, rasisme, terorisme, radikalisme, Komunisme, narkoba, perkembangan ITE, bencana alam, degradasi nasionalisme dan isu ekonomi global.

Di hadapan para danramil dan babinsa se Kodim Kupang, Dandim mengingatkan bahwa peran Danramil dan Babinsa harus lebih optimal dalam mengimplementasikan kegiatan Binter untuk membantu pemerintah daerah dan melakukan tugas pokok TNI AD.

Dalam Apel Danramil Dan Babinsa Tersebar di wilayah Kodim 1604 / Kupang Ta.2019 dengan Tema "Danramil Dan Babinsa Profesional Kebanggaan Rakyat", Dandim Kolonel I Made Kusuma juga menyiapkan lima poin pesan.

Pesan tersebut diantaranya adalah memanfaatkan internet untuk mengupload kegiatan positif, meningkatkan budaya hidup sehat dengan olahraga, semangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat. Selain itu, juga disampaikan perubahan nama Hari Juang Kartika menjadi Hari TNI AD.

Selain oleh Dandim, kegiatan Binter juga menghadirkan narasumber dari pemerintahan, polisi serta media.

Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, Kota Kupang Jefri Baitanu, S.I.P, MM membawakan materi Implementasi UU No 23 tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah. Wakapolres Kupang Kota Kompol I Nyoman Budi Artawa membawakan materi Kamtibmas UU No. 2 thn 2002 tentang Polri.

Selain itu ada Kasi Pencegahan BPBD Kota Kupang Elsje W.A,Sjioen, S.Sos, M.Si dengan materi Mengatasi Permasalahan bencana alam dan Pimpinan Redaksi Pos Kupang Hasyim Azhari membawa materi Meningkatkan kapasitas kemampuan Danramil dan Babinsa dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan menghadapi media massa.

• Hujan Deras Alasan Persija Jakarta Takluk 0-3 di Tangan Bhayangkara FC, Pelatih Macan Kemayoran

• Acara Perpisahan dengan Dandim Made, Prajurit TNI Kodim 1625/Ngada Dhero Bersama di Makodim Ngada

Hadir dalam kesempatan tersebut, Danrem 161/Wirasakti kupang yang diwakili Mayor Inf Peter serta Dinas Pertanian Kabupaten Kupang Ir.Pandepotan Siagian M.si. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)