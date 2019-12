Bocorkan Rahasia Kang Daniel, Luna Maya Dikecam, Netizen Singgung Privasi

POS-KUPANG.COM - Luna Maya Dikecam Fans Syahrini & Reino Barack? Moon Bocorkan Kang Daniel dan Jihyo 'TWICE' Putus

Penggemar KPop di Indonesia geger seiring kabar dari 'seteru' Syahrini, Luna Maya yang menyebut Kang Daniel dan Jihyo ' TWICE ' telah putus.

Padahal di awal tahun 2019, Kang Daniel dan Jihyo ' TWICE ' dikonfirmasi berpacaran. Adanya kabar dari Luna Maya ini membuat teman Raffi Ahmad itu panen kecaman. Tak terkecuali dari akun yang mengaku fans Syahrini dan Reino Barack (Syahreino).

Diketahui, Seleb Indo Luna Maya dan Vanesha Prescilla mendapat kesempatan untuk bertemu dan mewawancari pacar Jihyo ' TWICE ', Kang Daniel . Lantas apa kaitannya dengan Syahrini dan Reino Barack (Syahreino)?

Wawancara tersebut dilakukan atas undangan dari salah satu platform musik sebelum gelaran Melon Music Award 2019.

Selain foto bareng dengan Kang Daniel, Luna Maya juga menyampaikan kabar hubungan Kang Daniel dengan Jihyo 'TWICE'.

Seperti yang udah kita ketahui nih, Kang Daniel dan Jihyo 'TWICE' dikonfirmasi berpacaran sejak awal tahun ini.

JYP Entertainment dan KONNECT Entertainment pun mengonfirmasi kabar tersebut.

Luna Maya bilang kalau Kang Daniel jomblo.

Kabar ini tentu mengejutkan karena enggak ada berita tentang kandasnya hubungan keduanya.

Apalagi keduanya baru saja bertemu di ajang penghargaan Asian Artist Awards 2019 di Vietnam beberapa waktu lalu meskipun enggak ada interaksi langsung di antara mereka.

Dalam video yang berdar, Luna Maya terang-terangan menyebut kalau Kang Daniel udah poutus dari Jihyo 'TWICE'.

"Daniel jomblo guys. Sejak kapan Daniel jomblo? Aku nggak tahu, cuma kemarin aku ngobrol-ngobrol terus nanya sama manajemennya mereka.

Masih pacaran sama yang TWICE itu enggak? Terus dia bilang 'Oh, dia broke up' gitu.