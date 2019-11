Ustadz Yusuf Mansur Unggah Anmesh Kamaleng: Manfaatin Waktu Bersama Ibu, Jangan Sampai Keburu Wafat

POS-KUPANG.COM - Ustadz Yusuf Mansur atau yang biasa disapa UYM mengunggah lagu Hanya Rindu milik penyanyi terkenal asal Nusa Tenggara Timur ( NTT ) Anmesh Kamaleng.

Di kun Instagramnya, @yusufmansurnew menyampaikan pesan tersendiri mengapa dirinya mengunggah lagu Anmesh Kamaleng.

Rupanya, Ustadz Yusuf Mansur mengingatkan semua orang, khususnya anak agar bisa bersama-sama ibundanya masing-masing.

Dalam hal ini memanfaatkan waktu bersama ibunda sebelum ajal menjemput.

"Manfaatin wkt brsama ibu. jgn ampe keburu wafat. &sring2 doain ibu," tulis Ustadz Yusuf Mansur.

Berikut ini lirik dan chord gitar atau chord lagu berjudul Hanya Rindu yang dinyanyikan oleh Andmesh Kamaleng.

Hanya Rindu - Andmesh Kamaleng

Intro

Em C G D C

Am G/B C D