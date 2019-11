Inilah Ucapan Selamat Hari Guru Lengkap Bahasa Inggris dan Indonesia, Bisa Kirim ke Guru Kamu via WA

POS-KUPANG.COM - Ini kumpulan kata mutiara terindah, ucapan Selamat Hari Guru 25 November 2019 berbahasa Inggris. Share to Facebook, WhatsApp, Twitter .

Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November.

Untuk tahun ini, Hari Guru Nasional akan diperingati pada Senin (25/11/2019).

Hari Guru Nasional ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden no 78 tahun 1994.

Banyak hal bisa dilakukan untuk memperingati Hari Guru Nasional.

Satu di antaranya dengan menyampaikan ungkapan terbaik pada para guru melalui kata-kata mutiara.

Hari Guru Nasional 25 November 2019 (Kemendikbud)

Berikut kumpulan kata muatara untuk memperingati Hari Guru Nasional cocok sebagai status WhatsApp, Instagram dan Facebook sebagaimana Tribunnews kutip dari Yourselfquotes.com, Minggu (24/11/2019).

'I found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person. And that person is you. Happy Teacher’s Day.'

Saya menemukan bimbingan, persahabatan, disiplin, dan cinta, semuanya, dalam satu orang. Dan orang itu adalah Anda. Selamat Hari Guru.

'Without you, we would have been lost. Thank you, teacher, for guiding us, inspiring us And making us what we are today. Happy Teacher’s Day.'

Tanpa kamu, kita akan tersesat. Terima kasih, guru, karena membimbing kami, menginspirasi kami, dan menjadikan kami seperti sekarang ini. Selamat Hari Guru.