Provinsial SVD Ruteng Rayakan Hari Misi SVD

Provinsial SVD (Serikat Sabda Allah) bersama sahabat SVD yang terdiri dari Pengurus dan anggota dari Persaudarsan Misionaris Serikat Sang Sabda, Konfrater SVD, utusan umat dari Paroki-Paroki yang bernaung di bawah Serikat Sabda Allah merayakan liturgi untuk memperingati hari misi SVD bertempat di Gereja Katedral Santu Yosep Ruteng, Minggu (10/11/2019) pagi.

Perayaan misa kudus dipimpin oleh Pater Sebastian Hobahana, SVD, dan co-selebran Pater Sebas Go, SVD dan Pater Rafael Mesi, SVD.

Pada pembukaan misa Pater Sebas Hobahana, SVD menegaskan kepada umat yang hadir mengikuti misa hari minggu ini dirayanan sebagai semua hari Misi SVD dan semua terpanggil untuk menyebarkan kabar gembira kepada keluarga dan masyarakat baik dengan kata kata maupun dengan tindakan seperi yang pernah di lakukan oleh Tuhan Yesus sendiri.

Pater Sebas Go, SVD yang bertugas sebagai misionaris di Chile diberi kesempatan untuk menyampaikan homili.

Pada homilinya Pater Sebas, asal Lembor, Mabar ini mengatakan, tema perayaan hari misi SVD tahun ini adalah "The World is our Parish (dunia adalah paroki kita).

Tema ini menggaris bawahi tentang peran dalam hidup menggereja yang dimandatkan oleh Yesus sendiri, hari ini kata Pater Sebas, kita semua dipanggil kembali, seperti kisah para rasul yang dipanggil Yesus ke Galilea untuk mendengar perintah perutusan dari Tuhan Yesus agar kita wajib mewartakan kabar gembira kepada siapapun, kita diperintah untuk menjalankan

"Proyek"kehidupan dari Tuhan Yesus dalam keluarga kita masing-masing, di kelompok basis gerejawi (KBG) dan masyarakat.

"Proyek kehidupan, tegas, Pater Sebas adalah mempraktekkan cara hidup dari Tuhan Yesus seperti yang ceritakan dalam injil, seperti mengasihi Bapa, menolong orang yang menderita, menunjukkan cara hidup yang baik, membantu orang miskin dan mengutamakan kasih dalam berelasi.

Lebih lanjut Pater menegaskan semua harus menjadi orang yang beriman dan sadar akan perannya sebagi murid Yesus yang diutus untuk selalu mempraktekan hidup yang baik seturut kehendak Allah.