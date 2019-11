5 Peserta Indonesian Idol dengan Vote Tertinggi, Ziva Magnoylya Richard Jeremy hingga Kesya Levronka 

5 Peserta Indonesian Idol 2019 dengan Vote Tertinggi, Ziva Magnoylya, Richard Jeremy hingga Kesya Levronka

POS-KUPANG.COM - Babak Showcase live perdana Indonesian Idol 2019 telah berlangsung, Senin (4/11/2019) malam.

Sebanyak 13 peserta Indonesian Idol 2019 sudah unjuk kebolehan masing-masing.

Hasilnya, 5 peserta keluar dengan perolehan vote tertinggi. Siapa saja mereka?

"Ini dia 5 peserta dengan Vote tertinggi malam ini @keisyalevronka, @awdella, @tiaraanugrahh, @zivamagnolya dan @richardjeremys10 . Tetap semangat untuk yang belum masuk ke Top 5 vote tertinggi!" tulis akun Indonesian Idol @indonesianidolid.

1. Keisya Levronka

Membawakan lagu “Fly Me to the Moon” dari Kaye Ballard, kira-kira siapa nih yang mau terbang bersama Keisya @keisyalevronka

Menurut pendapat Bunda @maiaestiantyreal penampilan Keisya agak gugup jadi ada beberapa lirik yang kurang sempurna

2. Della

Lagu “Terlalu Cinta” dari Rossa menjadi lagu andalan Della @awdella untuk melaju ke babak selanjutnya