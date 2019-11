Artis Cantik Ini Tak Berkutik Lihat Mantan Suami Adegan Ranjang Sama Teman Sendiri, Malah Bilang Ini

POS-KUPANG.COM - Artis Cantik Ini Tak Berkutik Lihat Mantan Suami Adegan Ranjang Sama Teman Sendiri, Malah Bilang Ini

Belum lama ini, Zack Lee dan Alexandra Gottardo terlibat dalam sebuah film serial berjudul Grisse.

Pada film tersebut, Zack Lee dan Alexandra Gottardo harus beradegan satu ranjang.

• Operasi Zebra Turangga 2019, Tim Gabungan di Sumba Timur Tilang 132 Kendaraan

• Driver Ojol di Kupang Diancam Ditusuk dengan Sajam dan Motornya Dibawa Lari Orang Tak Dikenal

• Intip Ramalan Zodiak Bulan November 2019 Libra Jaga Mulutmu Pisces Kamu Berhak Bahagia Zodiak Lain?

Di situ, Alexandra Gottardo terlihat tanpa busana dan bergumul dengan Zack Lee dengan cahaya yang temaram.

Lantas, bagaimana komentar Nafa Urbach melihat Zack Lee saat beradegan satu ranjang dengan sahabatnya, Alexander Gottardo?

"Oh itu aku nggak boleh komentarin. Kemarin aku dimarahin sama si Ale, 'Lu ngapain posting-posing, gue nggak mau' katanya gitu haha. Ya udah gue hapus," ujar Nafa Urbach saat Grid.ID jumpai d ikawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2019).

Sebagai mantan istri, Nafa mengaku tak permasalahkan jika mantan suaminya beradegan satu ranjang dengan Alexander.

"Ale sahabat aku, Lee sahabat aku. Jadi buat aku is not a problem, it's art kan? Kalau kita udah punya keputusan untuk masuk ke dunia HBO atau Netflix, berarti kan memang harus udah siap yang begitu," ungkap Nafa.

Baginya, hal itu bukanlah masalah. Zack Lee dan Alexandra pun beradegan tersebut lantaran profesional dalam bekerja di dunia hiburan.