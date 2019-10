Reaksi Nikita Mirzani Dilamar Pria Bule Berjambang, Sikap Mantan Dipo Latief Lihat Cincin Tunangan

POS-KUPANG.COM - Nikita Mirzani dilamar Pria Bule Berjambang, Begini Reaksi Mantan Dipo Latief Ini saat Lihat Cincin Tunangan

Baru 2 bulan menyandang status janda Dipo Latief, Nikita Mirzani malah dilamar kekasih pria bulenya, Betsalelf.

Kebahagiaan Nikita Mirzani ketika dilamar sang kekasih yang pria bule ini pun dibagikan Nyai di laman Instagram pribadinya, Selasa (29/10/2019).

Bahkan, ketika sang kekasih pria bule melamarnya, anak kedua Nikita Mirzani pun turut menyaksikan.

Dilansir dari TribunnewsBogor.com dari akun @nikitamirzanimawardi_17, terlihat Nikita Mirzani dan sang kekasih sedang mengobrol asyik penuh tawa.

Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi serius ketika sang kekasih memegang erat tangan Nikita Mirzani.

"It's a good time, and i would like to ask you this (Ini waktu yang bagus dan aku ingin menanyakan ini)," ujar Betsalelf.

Setelah itu, tiba-tiba sang kekasih mengeluarkan kotak hitam berisi cincin dari saku celananya.

Bastleal pun berlutut meminta apakah Nikita Mirzani mau menikah dengannya.

"Would you like to marry me? (Mau gak kamu nikah denganku?)," tanya Betsalelf.

Ya Nikita Mirzani tampak terharu bahagia mendapat perlakuan romantis tak terduga ini.