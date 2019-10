(kiri) Israel Isach san L Priyanto (kanan) pose bersama perwakilan leasing BCA Finance usai meluncurkan mobil New Calya di Lippo Plaza Kupang, Rabu (23/10/2019).

Auto Nusa Abadi Kupang Pamerkan New Calya Partner in Time





POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Auto Nusa Abadi Toyota Mobil Kupang menggelar Media Gathering sekaligus peluncuran mobil New Calya di Lippo Plaza Kupang, Rabu (23/10/2019). Mengusung tagline Partner in Time New Calya hadir untuk menemani aktifitas Anda setiap harinya.

Kepala Cabang Auto Nusa Abadi Kupang, Lanang Priyanto pada acara Media Gathering mengakan New Calya pada desain exterior yaitu lebih stylish dan moderen. Sedangkan untuk interior lebih nyaman dengan fitur-fitur yang lebih canggih.

Dealer Ambassador Auto Nusa Abadi, Bambang Heru Siswono, menjelaskan New Calya Partner in Time hadir dengan fitur exterior compact MPV 7 seater dengan konsep desain yang stylish dan moderen.

Fitur ini akan semakin menambah kepuasan Anda dalam berkendara. Kemudian untuk interiornya dengan dimensi yang terlihat compact dari luar, kabin tetap memiliki ruang yang lebih luas dan membuat nyaman seluruh penumpang.

New Calya tersedia enam denhan warna terbaru yaitu bronze mica metalic. "Ini adalah satu warna yang diunggulkan Toyota," ujarnya.

Ia memyebutkan keunggulan New Calya juga ada pada desain bumper depan yang lebih besar dan agresif, up grill dekat menggunakan ornamen dengan warna dark chrome khusus di tipe G. Head lamp LED, desain veleg, varian kombinasi dua warna dan masih banyak lagi keunggulan dari New Calya. Mobil ini dibanderol mulai Rp 176 jutan

Sampai saat ini, tambah Sales Manager, Israel Isach sudah sekitar 10 unit mobik yang di-indent konsumen.

Bagi konsumen yang melakukan indent mulai hari ini hingga sepekan akan mendapatkan diskon Rp 15 juta, kemudian ditambah dengan gratis jasa service dan spare part selama masa garansi hingga 50 ribu kilometer.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)