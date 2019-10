Usul Taktik Demi Persib Bandung Menang hingga soal Wasit dan Izin Kandang, KATA BOBOTOH HARI INI,

POS KUPANG.COM --- Semua bobotoh sekarang ini rupanya fokus mengumbar dukungan semangat dan strategi agar Persib Bandung menang melawan Bhayangkara FC.

Bobotoh berharap agar tren kemenangan tiga poin yang dimulai dengan mengalahkan Persebaya Surabaya pada Jumat (18/10/2019), bisa berlanjut saat melawan Bhayangkara FC.

Persib Bandung sekarang dalam kondisi percaya diri penuh setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor telak 4-1.

Tapi Bhayangkara FC juga setidaknya punya modal bagus setelah mengalahkan Tira Persikabo dengan skor 2-0.

Persiapan untuk menghadapai Bhayangkara FC di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (23/10/2019), sudah dilakukan Persib Bandung.

Semua bobotoh pun berharap persiapan dan latihan itu bisa menghasilkan kemenangan bagi Persib Bandung.

Harapan dan dukungan untuk kemenangan Persib Bandung dari bobotoh banyak yang dilayangkan ke Redaksi Tribun Jabar.

Selain itu ada juga bobotoh yang sampai meminta PT LIB untuk tidak melupakan pengusutan wasit buruk, dan meminta kepolisian untuk mengkaji soal izin laga kandang Persib Bandung.

Berikut komentar sejumlah bobotoh yang telah tayang di koran Tribun Jabar edisi hari ini, Selasa 22 Oktober 2019 pada rubrik Apa Kata Bobotoh :

pesan Kalo PERSIB MENANG LAWAN BHAYANGKARA POSISI 10 Besar ""TOP TEN"" di KLAS3M3N tetap milik PERSIB tapi yakin BISA! PERSEBAYA wae ""TUMBENG"" 4-1 jeung BHAYANGKARA bisa rame SKUAD PAUL MUNSTER lagi ""CONFIDENT ABIS"" abis ngalahin PERSIKABO PERSIB juga SAMA yang penting gak ""OVER CONFIDENT AJA""3 POINT BERSAMA PERSIB dimanapun BERADA DAN MAIN DIMANAPUN W3 4LL 5T2Y 83H1ND U.GARNA J3MB4R P4R!S V4N J4V2 1NDON35IA 3 PO!NT SKU2D TE4M PERSIB 1933 ONLY PERSIB 4 YOUR R3M3MB3R TH3 OTH3R JU5T FOLLOW3R