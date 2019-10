Bali United, PSIS Semarang dan Borneo FC Main Sore Ini, Info Jadwal Liga 1 2019 Hari Ini

POS KUPANG.COM -- - Laga antara Bali United vs Perseru Badak Lampung FC akan mewarnai hari pertama pekan ke-24 Liga 1 2019, Selasa (22/10/2019) hari ini.

Selain Bali United vs Badak Lampung, ada pula pertandingan antara Barito Putera vs PSIS Semarang, dan Borneo FC vs Kalteng Putra.

Pertandingan Bali United vs Badak Lampung akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Menghadapi Badak Lampung, pelatih Bali United, Stefano Cugurra mengatakan bila anak asuhannya sudah sangat siap menjalani laga kendati memiliki waktu persiapan yang singkat.

Ia juga berharap dukungan penuh suporter di laga besok.

"Kami memang punya waktu yang singkat setelah dari pertandingan melawan Borneo FC. Kami hanya memiliki dua kali latihan kemarin dan hari ini," kata pria yang akrab disapa Teco ini, dikutip dari situs klub.

"Fokus kami saat ini adalah recovery agar pemain punya kondisi bagus untuk pertandingan besok. Kami juga sudah bicara ke pemain untuk mengoreksi diri setelah hasil di Samarinda," ujar Teco.

Teco meminta kepada para suporter untuk datang ke stadion untuk memberikan dukungan kepada tim ini.

Dengan dukungan positif dari fans, ia menilai para pemain akan lebih semangat.