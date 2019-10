Usai Dikritik Saat Dilantik Jadi DPR, Kini Mulan Jameela Tampil Sederhana di Pelantikan Presiden

POS-KUPANG.COM - Usai Dikritik Saat Dilantik Jadi DPR, Kini Mulan Jameela Tampil Sederhana di Pelantikan Presiden

Nama istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela makin tersohor usai dilantik menjadi anggota DPR.

KIta tahu bahwa saat dilantik jadi anggota DPR Mulan Jameela jadi bahan pembicaraan.

Seperti yang dilansir Stylo.ID dari Grid.ID dan Kompas TV, pada saat Mulan Jameela dilantik jadi DPR ternyata busananya saat itu tuai kritikan dari pengamat fashion, Caren Delano.

"I’m sorry saya enggak suka," kata Caren Delano seperti yang dikutip Stylo.ID dari Grid.ID dan Kompas TV, Selasa (1/10/2019).

"Mungkin bisa (pakai baju) yang lain," kata Caren Delano.

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Mulan Jameela. (Instagram/mulanjameela1)

"Ada yang bilang itu model syari, tapi menurut saya tidak terlalu syari. Tapi memang potongan yang begitu besar, sangat menutup semuanya, too much going on,” ungkap Caren Delano.

Meski begitu, kali ini Mulan Jameela tetap tampil mencuri perhatian saat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 yang digelar hari Minggu (20/10/2019).

Seperti yang dilansir Stylo.ID dari Kompas TV, Mulan Jameela terlihat anggun dalam busana hijab syar'i saat menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.