Raffi Ahmad Apes Mobil Lamborghini Suami Nagita Slavina Dilalap Api,Polres Bogor Ungkap Penyebabnya
Raffi Ahmad Apes Mobil Lamborghini Suami Nagita Slavina Dilalap Api,Polres Bogor Ungkap Penyebabnya
Raffi Ahmad Apes, Mobil Mewah Lamborghini Dilalap Api, polres bogor Beberkan Penyebabnya
POS KUPANG.COM -- Kabar kurang mengenakkan datang dari selebritis tanah air, Raffi Ahmad.
Pasalnya Mobil Lamborghini Aventador diduga milik Raffi Ahmad terbakar.
Kejadian tersebut terjadi di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (19/10/2019).
Video mobil terbakar itu lantas viral dibagikan oleh salah satu akun gosip @lambe_turaaah.
Melansir dari Tribunnews Bogor kejadian mobil terbakar terjadi pada pukul 14.30 WIB.
AKP Muhammad Fadli Amri menerangkan bawa pihaknya masih mendalami kasus terbakarnya mobil tersebut.
"Masih didalami," singkatnya melansir dari Tribun Bogor.
Penyebab mobil terbakar itu sendiri lantaran overheat.
"Mesin overheat," kata AKP Muhammad Fadli Amri.
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