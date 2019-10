BPJS Ketenagakerjaan Raih Dua Penghargaan Tertinggi 'di Forum Jaminan Sosial Sedunia

BPJS Ketenagakerjaan Raih Dua Penghargaan Tertinggi "Certificate of Excellence" di Forum Jaminan Sosial Sedunia

POS-KUPANG | KUPANG -- Pada pertemuan institusi jaminan sosial sedunia (World Social Security Forum /WSSF) di Brussels, Belgia, yang diselenggarakan oleh International Social Security Association (ISSA) dan dihadiri 152 negara, BPJS Ketenagakerjaan meraih dua penghargaan tertinggi dari ISSA. Rabu (16/10/2019).

Dua penghargaan tertinggi tersebut dalam hal pengembangan dan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi (TI) dan pelaksanaan program Return to Work.

Penghargaan yang diterima BPJS Ketenagakerjaan hanya diberikan kepada lembaga yang mampu mengimplementasikan pedoman dan standar internasional jaminan sosial (Guidelines) dari ISSA.

Demikian siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM dari Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (17/10/2019).

Penghargaan tersebut dinamakan ISSA Certificate of Excellence in Social Security Administration for Information Communication Technology (ICT) dan ISSA Certificate of Excellence in Social Security Administration for Return to Work (RTW) program.

BPJS Ketenagakerjaan menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia, dari 7 (tujuh) penerima penghargaan dari ISSA pada kegiatan tersebut.

Marcelo Abi-Ramia Caetano, Sekretaris Jenderal ISSA menyatakan, sistem IT dan program RTW BPJS ketenagakerjaan telah berhasil memenuhi semua aspek Guidelines yang ditentukan oleh ISSA, bahkan memberikan masukan yang krusial bagi ISSA untuk penyempurnaan Guidelines dimaksud.

Seremonial pemberian penghargaan ISSA ini dilaksanakan pada Rabu pagi (16/10/2019), disaksikan langsung oleh lebih dari 1.000 delegasi WSSF yang merupakan perwakilan dari lebih dari 300 institusi jaminan sosial yang berasal dari 152 negara. Pertemuan WSSF direncanakan berlangsung sejak tanggal 14 s/d 18 Oktober 2019 dan dihadiri oleh menteri dan petinggi jaminan sosial sedunia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, berharap apresiasi ini menjadi penyemangat dan motivasi bagi insan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.