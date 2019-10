32 Tim Ramaikan Turnamen Futsal antar Pelajar-Mahasiswa, Fispol Cup VIII

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Sebanyak 32 tim futsal meramaikan turnamen futsal Fispol Cup VIII di Gedung Olahraga (GOR) Flobamora, Oepoi, Kota Kupang, Jumat (11/10/2019).

Puluhan tim futsal tersebut merupakan para pelajar tingkat SMA/SMK dan mahasiswa se-Kota Kupang.

Turnamen bertajuk 'Lets play together play fair is our game' ini diselenggarakan oleh Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang

Puluhan tim tersebut akan berkompetisi selama satu minggu sejak 11--18 Oktober 2019.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Deputi IV Staf Kepresidenan RI, Agustinus Eko Raharjo, S.Ip., M.Ikom dan dihadiri Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FISIP Undana, Drs Johanis Ndoda, M.Si, Ketua Prodi Ilmu Politik, Esrah D. N. A. Benu, S.Sos., MA, pimpinan Pegadaian Cabang Kupang selaku sponsor tunggal kegiatan, para dosen dan mahasiswa.

Ketua Panitia Pelaksana, Inocensius C. Ngongo mengatakan, Fispol Cup VIII merupakan turnamen reguler yang dilakukan Prodi Ilmu Politik setiap tahunnya.

Fispol Cup VIII, kata Inocensius, merupakan wadah untuk mengembangkan semangat dan kreativitas pelajar dan mahasiswa se-Kota Kupang dalam bidang olahraga futsal.

"Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat tali silahturahmi dan persaudaraan antara yunior, senior dan alumni," jelasnya.

Inocensius mengharapkan, melalui Fispol Cup VIII, para pelajar dan mahasiswa dapat menyalurkan minat dan bakatnya secara maksimal dalam turnamen tersebut dan tetap menjaga sportifitas dalam pertandingan.