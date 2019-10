BERITA POPULER: Pelatih Persib Bandung Enggan Komentari Wasit, Ranitidin Dilarang & Ramalan Zodiak

Photos.com by Getty Images

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Senin 7 Oktober 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Alasan Pelatih Persib Bandung Enggan Komentari Wasit, Ternyata Ini yang Ditakuti, Picu Kanker Warga Diminta Jangan Konsumsi Lima Jenis Obat Lambung Ini dan Ramalan Zodiak Cinta 8 Oktober 2019.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Alasan Pelatih Persib Bandung Enggan Komentari Wasit

Akhirnya terungkap alasan Pelatih Persib Bandung enggan komentari wasit, ternyata ini yang ditakuti.

Seorang Pelatih Persib Bandung menelan kekalahan saat berjumpa Madura United dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2019. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Sabtu (5/10/2019) itu, Persib kalah 1-2 dari Madura United.

Hasil ini tentu mengecewakan bagi Persib. Sebab, tim berjuluk Maung Bandung itu sejatinya punya peluang untuk memenangi pertandingan kontra Madura United.

Klub berjulukan Maung Bandung itu sempat unggul lebih dulu pada menit ke-3 melalui Febri Hariyadi.

Akan tetapi, Madura United bisa membalas hingga membalikkan kedudukan melalui gol bunuh diri Nick Kuipers pada menit ke-27 dan eksekusi penalti Alberto Goncalves pada menit ke-64.

Pelatih Persib, Robert Rene Alberts, tidak banyak berkomentar soal jalannya pertandingan.

Dia hanya memberi selamat kepada Madura United karena keberhasilannya mengalahkan Persib.