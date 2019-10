Laka Lantas di Ruteng-Reo,Pick Up Tabrak Exsavator Yang Parkir, Begini Kejadiannya !

Laka Lantas di Ruteng-Reo, Pick Up Tabrak Exsavator Yang Parkir.Ini Kejadiannya !

POS-KUPANG.COM|RUTENG--Peristiwa laka lantas kembali terjadi di ruas jalan Ruteng-Reo tepatnya Kampung Nunang, Desa Salama, Kecamatan Reok, Selasa (1/10/2019) malam.

Mobil Pick Up Mitsubishi Ts 120 No. Pol DD 8504 KG warna Putih Menabrak Exavator yang sedang parkir.

Berdasarkan Laporan Polisi dari Polsek Reo menjelaskan, pada Selasa tanggal 1 Oktober 2019, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan jurusan Reo-Ruteng tepatnya di Kampung Nunang, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Di mana identitas pengemudi pick up yakni OM, warga Watu Roga, Desa Satar Teu, Kecamatan Lamba Leda, kabupaten manggarai Timur sebagai pengemudi Mobil Pick Up Mitsubishi Ts 120 No. Pol DD 8504 KG warna Putih

Identitas korban yakni OM sebagai pengemudi pick up mengalami luka robek di dahi, luka robek di tulang Kering kaki kiri dan kaki kanan.

Selain itu, korban mengalami memar di mata kiri dan mata kanan, keluar darah dari hidung, gigi graham atas bagian kiri dan kanan tanggal dan hasil observasi dokter pengemudi di duga mengalami retak di pelipis bagian kanan serta keluar darah dari mulut.

Korban lainnya FM (21), warga Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai timur mengalami luka di kepala bagian atas.

Kejadian laka ini bermula dari sekitar pukul 20.30 wita di Jalan Reo-Ruteng , tepatnya di kampung Nunang, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yakni Mobil Pick Up Mitsubishi Ts 120 No. Pol DD 8504 KG warna Puith yang dikendarai oleh saudara OM datang dari arah Ruteng menuju ke arah Reo dan melaju dengan kecepatan tinggi.

Pada saat mengemudi dalam posisi mabuk alkohol sehingga sesampainya di TKP dirinya tidak dapat mengendalikan laju Kecepatan kendaraan sehingga menabrak Exsvator yang sedang parkir di kanan jalan (mengarah ke sungai) dari arah Ruteng yang mengakibatakan pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Reo.

ny Lapian, SIK melalui Kapolsek Reo, Ipda Alvian Hidayat kepada POS-KUPANG.COM membenarkan adanya kasus laka tersebut di Reo.(Laporan Reporter POS-KUPANG-COM, Aris Ninu)