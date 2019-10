Tiga Pimpinan Definitif DPRD Flores Timur Dilantik, Simak Beritanya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-LARANTUKA-Tiga Pimpinan Dewan definitif DPRD Kabupaten Flores Timur periode 2019-2024 resmi lantik, Rabu (2/10/2019). Ketiga pimpinan tersebut, terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua.

Ketiga Pimpinan DPRD Flotim itu berdasarkan SK Gubernur NTT bernomor 172.1/II/373/IX/2019, yakni Robertus Rebon Kereta dari PDI Perjuangan, Yosep Paron Kabon dari PKB dan Matias Werong Enay dari Partai Gerindra.

Bupati Flores Timur Antonius Gege Hadjon dalam sambutannya mengatakan jejak perjalanan Flores Timur sebagai sebuah wilayah administratif pemerintahan, momentum hari ini yakni upacara pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD periode 2019-2024, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lembaran sejarah sistem pemerintahan di daerah ini.

“Setelah pelaksanaan Upacara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD yang terjadi pada beberapa waktu lalu, hari ini unsur Pimpinan DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan lembaga telah memperoleh legitimasi berdasarkan amanat UU Nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau dikenal dengan sebutan UU MD3”, terangnya dalam keterangan pers yang diterima Pos Kupang, Rabu (2/10/2019).

“Melalui peristiwa Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur pada hari ini, Pemerintah dan seluruh masyarakat Flores Timur menaruh harapan besar kepada lembaga terhormat ini guna melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.

Unsur Pimpinan sebagai salah satu alat kelengkapan utama lembaga, bersama segenap anggota DPRD Kabupaten Flores Timur periode 2019-2024 kiranya senantiasa menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan dalam konteks kemitraan dengan Pemerintah Daerah, baik itu dalam aspek legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Perwujudan jalinan kemitraan yang selaras dan harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif niscaya akan menghantar seluruh masyarakat flores timur tanpa kecuali, menuju derajat kesejahteraan hidup yang semakin merata dan berkeadilan.

Di pengujung sambutanya Bupati Hadjon menghimbau dan mengajak seluruh komponen masyarakat FloresTimur untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

“Situasi perpolitikan Nasional di hari-hari belakangan ini, hendaknya tidak menjadi referensi yang berdampak bagi terganggunya suasana kehidupan yang nyaman dan damai di wilayah Kabupaten Flores Timur yang kita cintai ini. Dengan menciptakan atmosfir kehidupan yang nyaman dan damai, itu sudah menjadi bhakti terindah dalam mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah dan Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur”, tutupnya.

Untuk diketahui, turut hadir pada pelantikan pimpinan DPRD definitif yakni, Wakil Bupati Flotim Agustinus Payong Boli,SH, Sekda Flores Timur Paulus Igo Geroda,S.Sos.M.AP., Dandim 1624/Flotim Letkol Inf. Komang Agus M P, S. Sos, Kapolres Flotim AKBP Deni Abrahams SH S.IK Kasi Intel Kejaksaan Negeri Flotim an.

Anas Rustamaji SH, MH, Ketua Pengadilan an. Rigthmen M.S Situmorang SH,MH, Ketua MUI Flotim an. Drs. Ahmad Bethan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Flotim an. Karolus Sara Buang Lera, Para Asisten Lingkup Kab.Flotim, Para Staf Ahli Bupati, Para Pimpinan OPD Setda Flotim, Anggota DPRD terpilih, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Darma Wanita, Ketua Persit KCK Cab XXII Dim 1624/Flotim, Pengurus Bayangkari Polres Flotim. (*)