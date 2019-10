700 Mahasiswa Poltek Ikut SNAP





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Lion Air Group menggelar kegiatan Ceo Goes to Campus SNAP (Sharing and Expressing) dengan tema "Aviation Business Trends, Technology and Professional Career in Millenials Era", di Aula Kampus Politeknik Negeri Kupang, Rabu (2/10/2019).

Ketua BEM, Jefri Djawa, kepada POS-KUPANG. COM, R

abu (2/10/2019), menyampaikan berdasarkan informasi kemarin dari pihak Lion Air meminta 500 mahasiswa. Namun hari ini mahasiswa antusias untuk hadir sekira 700-an mahasiswa dari semester I, III dan V.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 Wita ini berlangsung dengan diskusi aktif dari para mahasiswa, yang bertanya terkait penerbangan dan juga menjawab berbagai pertanyaan dari pihak Lion Air.

Kehadiran Lion Air Group di Poltek, diakuinya, baru yang pertama kali digelar.

"Kehadiran SNAP ini mahasiswa bisa mendapatkan bekal terkait penerbangan karena tidak semua kampus yang dikunjungi," tuturnya.

Ia berharap mahasiswa setelah usai mengikuti kegiatan ini bisa membawa ilmu terkait penerbangan yang telah disampaikan dari Pihak Lion Air. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)