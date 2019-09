Ini Jenis Kendaraan yang Tidak Boleh Pakai Solar Subsidi

POS-KUPANG. COM l KUPANG - Pihak Stasius Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hanya mengikuti aturan dari BPH Migas yang dikeluarkan tanggal 12 September 2019.

Supervisor SPBU Oesapa, Nanuk Dwiyuliawan yang dikonfirmasi, Kamis (26/9/2019) terkait dengan puluhan dump truk yang Datangi Kantor Pertamina NTT mengatakan, kedatangan sopir dump truk tersebut karena mereka ingin mendapatkan solar subsidi.

"Memang dump truk tidak boleh lagi isi solar bersubsidi sejak tgl 12 september 2019, sesuai dengan acuan surat BPH Migas," katanya.

Nanuk menegaskan, SPBU hanya

hanya melaksanakan tugas dari BPH Migas lewat Pertamina, dengan surat edaran yang sudah kami dapat," katanya.

Bukan hanya dump truk tapi ada juga jenis kendaraan lainnya yang tidak boleh membeli solar subsidi yakni kontainer dan truk yang angkut bahan pertambangan

" Larangan ini untuk mobil pengangkut hasii perkebunan dan pertambangan dengan roda lebih dari enam, kendaraan dinas seperti mobil plat merah, mobil TNI/POLRI, kendaraan air milik pemerintah kecuali ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, angkut sampah. Juga mobil tangki BBM, truk trailer, truk gandeng, mobil molen serta dump truk.

Menurutnya, solar subsidi untuk angkutan barang roda empat dengan maksimal volume 30 liter per hari, angkutan barang roda enam dengan maksimal 60 liter per hari dan kendaraan pribadi maksimal 20 liter per hari. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Hermina Pello)