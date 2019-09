Jangan Kaget, di Kupang Harga Pasir Naik 400 Ribu

POS-KUPANG. COM /HERMINA PELLO

POS-KUPANG. COM l KUPANG - Bagi anda yang sementara membangun rumah atau bangunan lainnya yang membutuhkan pasir, jangan kaget karena harga pasir baik sekitar 400 ribu per ret.

Sebelumnya harga pasir 800 ribu hingga 850 ribu per ret, saat ini naik menjadi 1.200.00 per ret. Demikian juga harga batu kerikil juga baik.

Puluhan Sopir dump Truk menunggu hasil pertemuan di Pertamina (POS-KUPANG. COM /HERMINA PELLO)

Informasi yang dihimpun Pos kupang, Kamis (25/9/2019), harga pasir naik karena saat ini mobil dump truk tidak boleh lagi membeli solar, dan harus membeli dexlite.

"Harga dexlite hampir dua kali lipat dari dolar. Solar Rp 5150 per liter sedangkan dexlite 10.200 per liter

kami jadi kesulitan kalau tidak menaikkan harga pasir dan batu," kata salah satu sopir dump truk yang tidak mau disebutkan namanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Hermina Pello)