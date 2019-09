5 Petinju NTT Menyusul 2 Petinju lainnya Lolos ke Babak Final Tinju Pra PON di Ternate, Info Lengkap

ilustrasi -SPARING - Petinju putri Sandu Calvin vs Vina saat sparing di Sasana Pertina NTT, disaksikan Ketua Umum Pertina NTT, Semuel Haning, SH, MH, Sabtu (5/3/2016) sore. Sparing digelar terkait persiapan petinju NTT menuju PON XIX/2016, di Jabar.

POS KUPANG.COM - Lima petinju Pra PON NTT menyusul 2 rekannya masuk babak final Kejuaraan Tinju Pra PON di Ternate (Maluku Utara). Dua petinju NTT yang menyusul 5 petinju lainnya masuk babak final, masing-masing , Anggelina niis (NTT) setelah menangangka vs Ajeng jitni ( Jabar) 2dan Sandu Calvin ( NTT) setelah menang amfit vs Hanun Nur Azwy g (Kalsel), lalu Serly Kase (NTT) menang angka vs Hindriawaty Hayr (Sulsel) ,

Erniaty Ngongo (NTT) menang angka vs Adela E Urbinas (Papua Barat)dan Albert Taralandu (NTT) menang angka vs Fernando Ayer (Papua Barat) Yudit Maunino (NTT) kalah angka vs Betrix Sugoro (Kalsel)

NTT telah menempatkan 7 petinju di partai final Pra PON XX yang akan dipertindingkan hari ini tanggal 26 September 2019

"Mohon doa ddn dukungan masyarakat NTT," kata pelatih tinju Pra POn NTT, David Fari dari Ternati, Rabu kemarin.