Minyak Goreng Cemara Murah Banget Hanya di Hypermart





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Hypermart Bundaran PU Kupang selalu memuaskan konsumen saat berbelanja menghabiskan akhir pekan. Setiap minggu di akhir pekan, Hypermart selalu menawarkan promo yang berganti-ganti.

Pekan ini sejak (20-23/9/2019), konsumen setia bisa dapatkan harga spesial Ovo Cash untuk minyak goreng tropical refil dua liter Rp 22.490 hanya dengan Rp 20.490, sunlight 780 ml hanya Rp 10.400, Bernardi delicious sosis sapi Rp 32.500 dan lion star wagon container + roda VCH-18 hanya Rp 159.900.

Sedangkan pembelanjaan tanpa Ovo Cash, konsumen bisa mendapatkan minyak goreng cemara refil dua liter Rp 20.900, kecap manis Bango 575 ml Rp 18.990, mesin cuci sharp dua tabung Rp 1.599.000 dan diamond susu UHT full cream satu liter Rp 11.290.

Department Manager Meat and Seafood, Owen kepada POS-KUPANG. COM, Jumat (20/9/2019), menyebutkan untuk area fresh Hypermart tawarkan anggur red globe Rp 3.290 per 100 gram, century peer Rp 1.990, apel fuji Rp 5.990, belfoods favorite Rp 37.900, sumber selera bakso Rp 36.900.

Wortel brastagi Rp 2.790, bawang bombay Rp 3.490, jambu kristal Rp 2.490, ayam fillet Rp 6.900 per 100 gram, dada ayam Rp 6.900, salmon fillet Rp 36.990 per 100 gram, daging rendnag Rp 9.950 per 100 gram, aneka bakso seafood Rp 6.890 per 100 gram dan lainnya.

Kata Owen selain harga spesial ada juga promo beli satu gratis satu umtuk yoforia drink yogurt, beli lima mie goreng sedap Rp 12.300, potongan harga Rp 3.000 untuk Mitu Baby, diskon 40 persen rexona rod, diskon sampai dengan 30 perse.

Semua bantal guling, payung dan jas hujan, semua alat pel dan sapu. Kemudian diskon 20 persen untuk semua pembersih dan pengharum mobil dan beli dia gratus satu close up, pepsodent, shampoo, molto, super pell dan lainnya.

Konsumen bisa berbelanja happy di Hypermart. Karena tak hanya menawarkan harga murah, tapi konsumen juga berkesempatan mengikuti program Gebyar Belanja Berhadiah untuk berkesempatan meraih mobil Honda Mobilio, Yamaha Nmax, smart tv dan voucher hypermart. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)