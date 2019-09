CCK IX Tingkat SMA/MA se-NTT IMASPIKA FKIP Undana, Ini 16 Tim yang Berkompetisi

POS-KUPANG | KUPANG - Gelaran Cerdas Cermat Kimia (CCK) IX tingkat SMA/MA se-NTT Ikatan Mahasiswa Pendidikan Kimia (IMASPIKA) FKIP Undana Kupang memasuki babak 16 besar, Kamis (19/9/2019).

Lomba ini dibuka sejak 16 September 2019 lalu dan grand final akan dilaksanakan pada 21 September 2019.

Dari seleksi 32 besar, terdapat 16 tim yang lolos ke babak selanjutnya. 16 tim ini berasal 10 sekolah.

Sekolah yang lolos beserta timnya yakni SMAK Syuradikara Tim A, SMA/MA Tim A, B dan Tim C, SMAN 2 Waingapu Tim A dan B dan SMAN 1 Larantuka Tim A, B dan Tim C.

Lebih lanjut, SMAN 3 Kupang Tim B dan C, SMAN 3 WAINGAPU Tim A, SMAN 1 Kupang Timur Tim C, SMAK Indonesia Sejahtera Tim C Rote Ndao, SMAK Citra Bangsa Tim A, dan SMAN NCIPS Kupang Tim A.

Kompetisi dalam 32 besar ini berlangsung menarik dan kompetitif. Para peserta lomba tampak antusias mengikuti jalannya lomba dan mengikuti arahan pembaca soal

Sementara itu, di tempat kegiatan itu juga terdapat puluhan mahasiswa yang memberi dukungan dan sorakan dari bangku penonton.

Guru pendamping SMAN 1 Larantuka, Nyoman Astika, mengaku sangat bersemangat mengikuti lomba tersebut.

Lomba tersebut merupakan lomba perdana yang diikuti siswanya.