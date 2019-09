BERITA POPULER: Kontroversi Film The Santri Wirda Mansur & Rumah Tangga Syahrini - Reino Barack

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Rabu 18 September 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Ustadz Maaher Ogah Nonton The Santri Ustadz Yusuf Mansur, Ikut Film Ustadz Abdul Somad & Adi Hidayat, Rumah Tangga Syahrini & Reino Barack Di Ambang Kehancuran, Tanda-tandanya Diungkap Sosok Ini dan Ustaz Abdul Somad Soal The Santri: Jangan Ajari Muslim Toleransi, Ustadz Yusuf Mansur: Jangan Mundur.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Ustadz Maaher Ogah Nonton The Santri Ustadz Yusuf Mansur, Ikut Film Ustadz Abdul Somad & Adi Hidayat

Perseteruan Ustadz Maaher Atthuwalibi dengan Ustadz Yusuf Mansur yang dipicu film The Santri sepertinya terus bergulir.

Ustadz Maaher Atthuwalibi berkali-kali mengunggah postingan pedas terkait film yang dibintangi Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Di akun Instagram miliknya,Ustadz Maaher Atthuwalibiberkali-kali mengunggah postingan pedas terkait film yang dibintangi Wirda Mansur , putriUstadz Yusuf Mansurtersebut.

Lantas, kalau tidak suka dengan film The Santri, film apakah yang ditonton Ustadz Maaher Atthuwalibi?

Di Instagram miliknya, Ustadz Maaher Atthuwalibi menuliskan sebagai berikut:

SAYA TIDAK BERHAK MELARANG ORANG menonton atau menyaksikan Film The Santri

sama sekali tidak berhak.