BERITA POPULER: Ustadz Maaher Atthuwalibi Sindir Ustadz Yusuf Mansur & Bursa Transfer Liga 1

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 17 September 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya Perang Komentar Ustadz Yusuf Mansur & Ustadz Maaher Atthuwalibi Soal Wirda Mansur di Film The Santri, Ular Raksasa Mirip Anaconda Hangus Terbakar di Hutan Kalimantan? dan Persebaya Datangkan Pemain Anyar Jose Sardon ? Ini Jawabannya.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Perang Komentar Ustadz Yusuf Mansur & Ustadz Maaher Atthuwalibi Soal Wirda Mansur di Film The Santri

ya Ustadz Maaher Atthuwalibi mengkritik keras dan pedas anak Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur dalam film The Santri.

Kritik pedas itu disampaikan Ustadz Maaher Atthuwalibi di akun Instagram miliknya @ustadzmaaher.atthuwailibi.

Ustadz Maaher Atthuwalibi bahkan menyebut film The Santri menjadi The Goblok.

Sebelum Ustadz Maaher Atthuwalibi, mengutip Tribunnews, pasca film The Santri yang diperankan oleh sang putri menuai kecaman, Ustadz Yusuf Mansur tampaknya kembali mendapat sorotan soal perilaku Wirda Mansur.

Masih dihubung-hubungkan dengan akting sang putri di film The Santri, kali ini Ustadz Yusuf Mansur kembali disindir soal ceramah lawasnya soal bahaya pacaran.

Ya, beberapa waktu lalu, Ustadz Yusuf Mansur pernah memberikan tausiyah di depan khalayak soal bahaya pacaran.