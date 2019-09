Curhatan Bek Persib, Fabiano Beltrame Soal Proses Naturalisasi yang Tak Kunjung Rampung

POS KUPANG.COM - - Fabiano Beltrame dipastikan tidak bisa memperkuat Persib Bandung di sisa Liga 1 2019.

Sampai sekarang proses naturalisasi mantan pemain Madura United dan Arema ini belum selesai.

Padahal bursa transfer Liga 1 2019 dan pendaftaran pemain sudah resmi ditutup pada Senin (16/9/2019).

Fabiano Beltrame pun belum bisa didaftarkan sebagai pemain Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 2019.

Meski sudah dipastikan tidak bisa tampil di putaran kedua, Fabiano terlihat tetap tegar.

Hal itu terlihat dalam unggahan di Instagram story-nya, Senin (16/9/2019).

Dengan menampilkan background foto dirinya di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Fabiano mengatakan dua kalimat yang menjelaskan apa yang sedang dialaminya saat ini.

Fabiano Beltrame mengaku tetap berjalan dengan tenang dan selalu mengingat di setiap langkahnya ada Tuhan yang membersamainya.

“Stay steady on the walk. Remember that god is with you,” tulis akun @fabianobeltrame15.

(Tetap teguh saat berjalan. Ingatlah bahwa tuhan bersama Anda - red).

