Irfan Bachdim Merapat ke Persib Bandung, Kata Bobot, CEO Bali United, Nilai Transfer Pemain?

POS KUPANG.COM- Nama Irfan Bachdim ramai dikabarkan akan hengkang dari Bali United. Hal ini dikarenakan Irfan Bachdim sempat berhenti mengikuti akun Instagram resmi Bali United.

Dilansir TribunWow.com, setelah ramai kabar tersebut, dalam beberapa unggahan akun Instagram pribadinya @ibachdim, pendukung Persib Bandung yakni Bobotoh banyak memberikan komentar.

Seperti pada unggahan terakhirnya yang di-upload pada Sabtu (31/8/2019), Irfan Bachdim mengunggah sebuah foto ketika latihan bersama Tim Nasional Indonesia.

Dalam unggahan tersebut, Irfan Bachdim menuliskan caption :

"Stop yourself from stopping yourself! (Hentikan dirimu dari menghentikan dirimu sendiri!)"

Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut mendapatkan lebih 63 ribu lebih dan 987 komentar.

Banyak pendukung Persib Bandung yakni Bobotoh ikut memberikan komentar.

Kebanyakan para Bobotoh memberikan komentar tentang merapatnya Irfan Bachdim ke Persib Bandung.

Seperti akun dari @dikagilar yang mengatakan "Ayo gabung persib."

Selain itu akun @uemulyana menuliskan "Persibken mang..."