Nick Kuipers Banjir Pujian dari Bobotoh usai Unggah Foto Selebrasi Cetak Gol Persib Bandung, Info

POS KUPANG.COM -- Bek tengah andalan Persib Bandung Nick Kuipers dapatkan pujian setelah mencetak gol ke gawang tuan rumah Tira Persikabo.

Dilansir TribunWow.com, Persib Bandung menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-0 dari Tira Persikabo pada laga pekan ke-18 Liga 1 2019, Sabtu (14/9/2019).

Nick Kuipers sebagai pemain yang beroperasi dilini belakang Persib Bandung mampu membuat para pedukung setia Persib Bandung yakni Bobotoh berdecak kagum atas penampilan Nick Kuipers.

• BREAKING NEWS - Irfan Bachdim Hengkang ke Persib Bandung atau Borneo FC? Ini Kata Ceo Bali United

• Ini Kata dan Kekecewaan Rahmad Darmawan saat Tira Persikabo Tak Bisa Kalahkan Persib Bandung

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Instagram pribadi @kuipersnick, yang diunggah pada Minggu (15/9/2019), Nick Kuipers mengunggah foto dirinya sedang melakukan selebrasi setelah gol yang di cetak Persib Bandung saat melawan Tira Persikabo.

Dalam unggahan tersebut Nick Kuipers menulikan caption:

"Amazing feeling and i’m very happy to score my first goal for Persib. A great performance of our team. Thank you fans for supporting us! Play with heart.

(Perasaan luar biasa dan saya sangat senang untuk mencetak gol pertama saya untuk Persib. Performa tim kami yang luar biasa. Terimakasih penggemar telah mendukung kami! Bermainlah dengan hati.)"

Nick Kuipers mengunggah foto saat selebrasi, setelah mencetak gol Persib Bandung (instagram/@kuipersnick)

• Begini Kondisi Omid Nazari dan Febri Hariyadi setelah Bus Persib Bandung Dilempari Batu

Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut mendapatkan lebih 14 ribu lebih dan 455 komentar.

Rekan satu tim Nick Kuipers melalui akun Instagram pribadi mereka juga memberikan pujian.