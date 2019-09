Pihak hotel di Kupang kibarkan Bendera setengah tiang, Deddy: belajar yang pintar seperti Pak BJ Habibie

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bapak Demokrasi Indonesia, BJ Habibie telah dimakamkan hari ini. Untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya maka Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara memerintahkan untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari.

Pengibaran bendera ini tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintahan tapi juga perusahaan hospitality, perhotelan.

• Panitia Harhubnas KSOP Kupang Kumpul 1,2 Ton Sampah di Namosain

Sejak malam mendapatkan surat edaran, maka pagi tadi bendera setengah tiang telah dikibarkan oleh pihak Aston Hotel Kupang and Conventiom Center.

GM Aston Hotel Kupang, Deddy S Thalib, ketika dihubungi POS-KUPANG.COM, Kamis (12/9/2019), mengatakan bendera sudah dikibarkan sejak pagi tadi untuk menghormati jasa beliau.

Ia mengatakan BJ Habibie adalah orang orang cerdas dan religius. "Saya sebagai orang Sulawesi merasa Bangga terhadap sosok Habibie.

• Hendry CH Bangun: Peraturan SKW dan UKW Kewenangan Dewan Pers

BJ Habibie adalah inspirator kami. Teringat saya waktu kecil dan juga anak-anak seluruh Indonesia, sering orang tua saya katakan sekolah yang rajin dan pintar ya nak, agar menjadi seperti Pak Habibie. Kalimat itu sering disampaikan orang tua kami saat kecil," tuturnya.

Mudah-mudahan, kata Deddy, alam ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT, ditempatkan di sisi terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan semoga generus penerus bisa belajar meneruskan cita-cita beliau membangun Indonesia.

Pengibaran bendera setengah tiang juga dilakukan oleh pihak hotel Swiss-belinn Kristal Hotel, Sotis Hotel, On the Rock Hotel, Sahid T-More Hotel dan Neo Hotel by Aston sejak pagi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)