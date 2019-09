Selain Penghilang Dahaga, Ini 3 Manfaat Air Mineral untuk Kesehatan

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Air mineral selalu digadang-gadang sebagai minuman sehat dan aman untuk semua orang.

Diambil dari mata air dan mengandung sejumlah mineral baik dan senyawa alami lainnya yang baik untuk kesehatan.

Minum air mineral kemungkinan meningkatkan kadar bikarbonat, kalsium, fluoride, magnesium, sodium, dan sulfat.

• Bahaya Menyalakan AC Mobil Terlalu Dingin, Bisa Sebarkan Bakteri Berbahaya Penyebab Meningitis

Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika atau The Food and Drug Administration (FDA) memperkirkan setiap botol air mineral mengandung rata-rata kurang dari 250 parts per million (ppm) - konsentrasi massa kimiawi - dari total padatan terlarut dari sumber air alami.

Karena jumlah mineral yang tinggi, para ahli percaya bahwa air mineral memberikan sejumlah efek positif.

Selain hidrasi, yang merupakan tujuan umum air, konsumsi air mineral dalam jumlah yang tepat secara teratur juga dapat membantu meningkatkan kesehatan, dari jantung hingga tulang.

• Migrain Bisa Sebabkan Demensia hingga Alzheimer, Wanita Lebih Rentan dan Beresiko!

Manfaat air mineral untuk kesehatan Salah satu efek kesehatan yang mengejutkan dari air mineral adalah peningkatan kesehatan jantung.

Studi sebelumnya menunjukkan, bahwa minum 17 hingga 34 ons air mineral berkarbonasi per hari membantu mengurangi kadar kolesterol jahat pada wanita pascamenopause.

Para peserta juga memiliki kolesterol baik yang lebih tinggi di dalam tubuh mereka, yang melindungi mereka dari masalah jantung.

• Bawaslu: Parpol Buka Akses Data Terkait Rekrutmen Calon Kepala Daerah kepada Publik

1. Menjaga tekanan darah

Para peneliti menemukan, bahwa konsumsi air yang tinggi magnesium dan kalsium secara teratur dapat membantu mengurangi tingkat tekanan darah.