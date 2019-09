Direktur Bank NTT Bermimpi Bangun Branding Nama Lokal





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Para Asisten, Kepala Biro, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Lembaga Keuangan terkait mengikut Rapat Penyusunan Road Map Masyarakat Ekonomi NTT di Lantai 5 Bank NTT Pusat, Rabu (11/9/2019).

Direktur Bank NTT, Izakh Eduard Rihi, pada rapat tersebut memaparkan Road Map Masyarakat Ekonomi NTT.

"Ini usulan atau konsep yang coba Bank NTT tawarkan kepada Forum, apa yang dipersiapkan Bank NTT yang sudah didiskusikan dengan alor bersama Gubernur NTT," katanya memulai pemaparan.

Diharapkan, kata Izakh, dalam 2019 - 2020 akan dibangun pondasi bangunan infrastruktur.

Tahun 2021-2022 melihat pertumbuhan berbasis sektor, mulai pertanian, perikanan, pariwisata, sektor sektor unggulan dan 2022-2024 kesejahteran masyarakat mulai terlihat.

Bank NTT mempunyai strategis planning bagaimana bank NTT menjadi mitra strategis pemerintahan, yang menjadi eksekutor.

Ia menjelaskan dengan moto "Melayani Lebih Sungguh" Bank NTT kini hadir dengan new vision, mission and value.

Dimana visi baru yaitu Menjadi Rumah Perbendaharaan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dimana Bank NTT membuka ruanh dan akses yang lebih luas kepada masyarakat NTT untuk memanfaatkan Bank NTT guna percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.