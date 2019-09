Bupati Tahun Instruksikan Setiap Desa Wajib Adakan 10 Tandon Pakai Dana Desa

Pejabat Bupati TTS Egusem Piether Tahun instruksikan setiap desa wajib adakan 10 tandon pakai dana desa

POS-KUPANG.COM | SOE - Guna mencegah dan menekan angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten TTS, Bupati TTS, Egusem Piether Tahun mengeluarkan instruksi untuk para kepala desa agar lewat dana desa melakukan pengadaan tandon minimal 10 tandon per desa. Hal ini dimaksudkan, agar tandon-tandon tersebut bisa dimanfaatkan sebagai tempat menampung air.

Nantinya air yang berada di dalam tandon, selain digunakan untuk air konsumsi, tetapi juga dimanfaatkan untuk bercocok tanam sayur-sayuran di pekarangan rumah.

Pemda TTS siap memberikan bantuan bibit sayuran gratis kepada masyarakat guna ditanam di pekarangan rumah.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki sumber makanan bergizi berupa sayur-sayuran di pekarangan rumah sendiri.

"Kita masih melihat apakah masih ada ruang untuk melakukan review RPJMD atau tidak. Kalau tidak bisa kita wajibkan di tahun 2020. Minimal tandon yang berkapasitas 1200 liter. Ini merupakan salah satu usaha kita dalam mencegah dan menekan angka stunting dan gizi buruk di kabupaten TTS," ungkap Bupati TTS, Egusem Piether Tahun kepada pos-kupang.com, Rabu (11/9/2019).

Terkait musim kemarau yang saat ini sedang berlangsung lanjut Bupati Tahun, akan berdampak pada paceklik pangan.

Oleh sebab itu dirinya meminta kepada para kepala desa untuk segera memasukan data rawan pangan yang terjadi di desanya masing-masing.

Hal ini dimaksudkan agar Pemda TTS bisa segera melakukan intervensi bantuan dengan menyalurkan bantuan beras gratis.

"Para kepala desa yang warganya sudah mulai mengalami rawan pangan segera laporkan datanya, by name dan by address hingga kita bisa segera intervensi dengan bantuan. Jangan lama-lama kasihan masyarakat yang kekurangan pangan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tahun kembali menegaskan komitmennya untuk mencegah dan menekan angka stunting dan gizi buruk di kabupaten.

Untuk itu, Pemda TTS juga akan melakukan kerjasama dengan BPS guna melakukan pendataan bersama terkait data kemiskinan yang ada di Kabupaten TTS.

Hal ini dimaksudkan, agar Pemerintah Kabupaten TTS memiliki data lengkap dari nama, pekerjaan, penghasilan, kondisi rumah hingga jumlah anggota keluarga yang tergolong keluarga miskin di Kabupaten TTS.

Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan, baik bantuan pusat, propinsi, kabupaten hingga bantuan yang bersumber dari dana desa.



"Kalau kita sudah pegang data lengkap KK miskin di TTS, selanjutnya kita intervensi lewat berbagai sumber anggaran mulai dari pusat hingga dana desa. Saya optimis kalau kita memberikan bantuan berbasis data, maka akan lebih tepat sasaran," tegasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)