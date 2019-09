LIVE STREAMING Timnas U 19 Indonesia vs Iran, Live RCTI, Pukul 15.30 WIB, Fakhri : Iran Tim Hebat 

LIVE STREAMING Timnas U 19 Indonesia vs Iran, Live RCTI, Kick Off Pukul 15.30 WIB, Fakhri : Iran Tim Hebat



POS KUPANG.COM -- LIVE STREAMING di TV Online Timnas U-19 Indonesia vs Iran, Live RCTI , Kick Off Pukul 15.30 WIB, Fakhri Optimis



Live streaming Timnas U 19 Indonesia Vs Iran di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi pada Sabtu (7/9/2019).

Pertandingan Timnas U 19 Indonesia Vs Iran akan disiarkan melalui layar RCTI pukul 15.00 WIB.

Link live streaming kami cantumkan di akhir artikel.

Fakhri Husaini ingin memanfaatkan laga persahabatan Internasional melawan Iran, sebagai ajang untuk evaluasi tim.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Fakhri Husaini dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan.

“Pertama, saya ucapkan selamat datang untuk timnas Iran.

"Kami sudah mempersiapkan diri lima hari, setelah tim diliburkan usai berjuang di Vietnam (Piala AFF U18). 23 pemain akan saya beri kesempatan untuk bermain,” ujar Fakhri sebagaimana dikutip dari laman PSSI, Jumat (6/9/2019).

• Guru Honorer Kunci Siswi MAN di Kamar Selanjutnya Dipaksa Berhubungan Badan, Kini Hamil 7 Bulan

• RAMALAN ZODIAK CINTA Sabtu 7 September 2019, Scorpio & Capricorn Perhatikan Pasangan, Zodiak Lain?

• LAGI, Hubungan Badan Bertiga , Kali ini Ayah Paksa Anak dan Ibu Kandung, Berlangsung 2 Tahun

• Ulah Nikita Mirzani , Melaney Ricardo Kehilangan 3 Tawaran Kerja , Ini Reaksi Reaksi Elza Syarief

• Pastor ini Disekap dan Dipaksa Milisi ISIS Membuat Bom di Marawi, Filipina

Melawan Iran, Fakhri mengatakan timnya sudah siap.

“Kondisi pemain kami juga dalam kebugaran yang baik, beberapa dari mereka juga sudah kembali menjaga permainannya, dengan berkompetisi di klubnya masing-masing (Liga 1 dan Elite Pro Academy U18),” tuturnya.

Ilustrasi: Timnas Indonesia U-19 (Kompas.com)

“Iran tim hebat, dengan prestasi mengkilap. Kami sudah bertemu dengan Iran sebelumnya, tapi itu saat saya melatih timnas U16.